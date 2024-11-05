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حديث صادم عن ضعف المجلس الإنتقالي - أخبار كلمتك

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حديث صادم عن ضعف المجلس الإنتقالي - أخبار كلمتك

حديث صادم عن ضعف المجلس الإنتقالي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 05:38 مساءً - كلمتك: خاص

تحدث د. عبدالله مبارك الغيثي عن ضعف المجلس الإنتقالي الجنوبي


وقال الغيثي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏وضع المجلس الإنتقالي الجنوبي اليوم في عدن يشبه تماما و ضع الحزب الإشتراكي اليمني بعد إجتياح عدن في حرب صيف 1994..
وتابع بالقول:االتاريخ يعيد نفسه بطرق مختلفة!!!

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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