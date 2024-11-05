الشرفي : الانتقالي سمح بإنعقاد لقاء الاحزاب في عدن لهذا السبب - أخبار كلمتك

علق انيس الشرفي نائب رئيس هيئة الشؤون الخارجية والمغتربين في المجلس الانتقالي الجنوبي على اللقاء وتجمع الاحزاب السياسية في عدن، موضحا ان المجلس الانتقالي قدم دعمه الكامل لكل جهود تساهم في تحرير الشمال، ومن هذا المنطلق سمح بانعقاد لقاء الأحزاب في عدن لتوحيد جهودها في مواجهة المليشيات الحوثية ..

ودون الشرفي على حسابه في منصة أكس قائلا : قدم المجلس الانتقالي الجنوبي دعمه الكامل لكل جهد يساهم في تحرير الشمال، ومن هذا المنطلق سمح لانعقاد لقاء الأحزاب في عدن، لعلهم يفيقون من سباتهم ويوحدون جهودهم لمواجهة الحوثيين وتحرير أرضهم.