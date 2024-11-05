‏مجلي: هدفنا الأول السلام واستعادة مؤسسات الدولة - أخبار كلمتك

أوضح عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ عثمان مجلي، خلال لقائه اليوم ستيفن هيكي، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والتنمية الدولية في المملكة المتحدة، بأن هدف مجلس القيادة الرئاسي الأول هو السلام واستعادة مؤسسات الدولة.

وأكد على ضرورة مواجهة الإرهاب وتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، ومحاصرة إيران ودورها في تصدير الإرهاب والسلاح إلى اليمن والإقليم، لأجل تحقيق هدف السلام الذي ينشده الشعب اليمني والإقليم والعالم، منوهاً بأهمية تقوية دور الدولة ومؤسساتها اقتصادياً وسياسياً، وتبني استراتيجية مشتركة مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتعاون في شتى المجالات.

كما ثمن مجلي الدعم الذي يقدمه الأصدقاء في المملكة المتحدة لدعم خفر السواحل اليمنية وبناء القدرات، والدعم الإنساني والإغاثي وكذا المواقف السياسية الدعمة لمجلس القيادة الرئاسي والشعب اليمني.

من ناحيته، ثمن ستيفن هيكي الجهود التي يبذلها مجلس القيادة والحكومة من أجل إحلال السلام، لافتاً إلى حرص بلاده على سلامة واستقرار وتنمية اليمن و حماية خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

حضر اللقاء وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، ونائب رئيس البعثة لسفارة بلادنا في المملكة المتحدة السفير عبدالله الجبوبي.