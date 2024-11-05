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شاهد بالصور .. لحظة إشهار التكتل الوطني للأحزاب في عدن - أخبار كلمتك

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شاهد بالصور .. لحظة إشهار التكتل الوطني للأحزاب في عدن - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. لحظة إشهار التكتل الوطني للأحزاب في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:11 مساءً - كلمتك/ خاص

بحضور رئيس الوزارء أحمد بن مبارك، وممثلين عن سفارات دول أجنبية وبعثات دبلوماسية وحضور لمنظمات دولية معنية بالملف اليمني.. احتضنت العاصمة عدن  إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات اليمنية.

وذلك رئاسة أحمد عبيد بن دغر.. وبمشاركة ٢٢ مكون وحزب سياسي.

وكانت قد شهدت ساحة فندق كورال صباح اليوم تظاهرة للعشرات من الأشخاص  احتجاجا على إشهار الحفل365a647efe.jpgc59cbdcfb4.jpg

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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