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شاهد بالصور .. هكذا تبدو حديقة الشهيدة حنين البكري - أخبار كلمتك

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شاهد بالصور .. هكذا تبدو حديقة الشهيدة حنين البكري - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. هكذا تبدو حديقة الشهيدة حنين البكري - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 09:26 مساءً - كلمتك: خاص

حصل محرر موقع كريتر على صور جديدة التقطتها أحد عدسات التصوير لحديقة الشهيدة حنين البكري في شارع التسعين - مديرية المنصورة بالعاصمة عدن

هذا وتشهد حديقة الشهيدة حنين البكري منذ افتتاحها إقبال كبير من العائلات من مختلف مديريات العاصمة عدن، لكون يتوفر بالحديقة مناخ ترفيهي مثالي للعائلات بمواصفات هندسية وفنية رائعة، ويتوفر فيها أشكال متنوعة من الألعاب الترفيهية للأطفال التي تم تصميمها وفق أعلى معايير الأمان بما يضمن عدم تعرض مستخدميها لأي مكروه. 
كما تمنح الحديقة أجواءً من المتعة للعائلات، بعد أن وفرت لهم متنفساً آمناً وصحياً ، بما تتضمن كافة معايير السلامة اللازمة لأبنائهم.9f1be8996e.jpg8df23b978a.jpg

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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