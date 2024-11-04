شاهد بالصور .. هكذا تبدو حديقة الشهيدة حنين البكري - أخبار كلمتك

حصل محرر موقع كريتر على صور جديدة التقطتها أحد عدسات التصوير لحديقة الشهيدة حنين البكري في شارع التسعين - مديرية المنصورة بالعاصمة عدن

هذا وتشهد حديقة الشهيدة حنين البكري منذ افتتاحها إقبال كبير من العائلات من مختلف مديريات العاصمة عدن، لكون يتوفر بالحديقة مناخ ترفيهي مثالي للعائلات بمواصفات هندسية وفنية رائعة، ويتوفر فيها أشكال متنوعة من الألعاب الترفيهية للأطفال التي تم تصميمها وفق أعلى معايير الأمان بما يضمن عدم تعرض مستخدميها لأي مكروه.

كما تمنح الحديقة أجواءً من المتعة للعائلات، بعد أن وفرت لهم متنفساً آمناً وصحياً ، بما تتضمن كافة معايير السلامة اللازمة لأبنائهم.