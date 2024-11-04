الجاوي يدشن النشاط الرياضي بين مكتب التربية والتعليم ونادي شمسان - أخبار كلمتك

دشن الاستاذ/ عبدالرحيم الجاوي مامور المعلا رئيس نادي شمسان الرياضي الانشطة الرياضية بين مكتب التربية والتعليم بالمعلا ونادي شمسان الرياضي الثقافي <عدن / المعلا >

وافتتح الجاوي صباح ( الاثنين) بطولة كرة الطاولة في مدرسة التفوق النموذجية بالمعلا التي اقامته المدرسة بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم بمديرية المعلا ونادي شمسان الرياضي..

واكد المامور/ عبدالرحيم جاوي خلال لقائه بالاستاذ/ محمد هزاع مدير مدرسة التفوق النموذجية اثناء تدشين الفعاليات الرياضية انه سعيد جدا بان تشهد مدرسة التفوق اول باكورة النشاط لما تحضى المدرسة من سمعة طيبة في تفوق طلابها في الجانب العلمي والرياضي

مشيرا في حديثه بانه سيسعى لتفعيل الانشطة المدرسية في كل مدارس المعلا كون المدرسة اساس التفوق الرياضي وعلى طريق ( النهوض برياضة عدن) فمن غير الانشطة المدرسية من الصعب ان تتطور الرياضة الا بتفعيل الجانب الرياضي والثقافي في المدارس وهو ماسنعمل عليه الان وسنعمل على تطوير التعاون والتنسيق بين بين نادي شمسان الرياضي ومكتب التربية والتعليم بمديرية المعلا باشراف السلطة المحلية بمديرية المعلا..

مختتما حديثه بان الايام القادمة ستشهد اقامة العديد من البطولات في كرة القدم والسلة والطائرة والشطرنج ومختلف الالعاب لما فيه مصلحة للمدارس وطلابها ولرياضة عدن

من/ محمد احمد النعماني