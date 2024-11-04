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الجاوي يدشن النشاط الرياضي بين مكتب التربية والتعليم ونادي شمسان - أخبار كلمتك

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الجاوي يدشن النشاط الرياضي بين مكتب التربية والتعليم ونادي شمسان - أخبار كلمتك

الجاوي يدشن النشاط الرياضي بين مكتب التربية والتعليم ونادي شمسان - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:32 صباحاً - كلمتك/ خاص

دشن الاستاذ/ عبدالرحيم الجاوي مامور المعلا رئيس نادي شمسان الرياضي الانشطة الرياضية بين مكتب التربية والتعليم بالمعلا ونادي شمسان الرياضي الثقافي <عدن / المعلا >

وافتتح الجاوي صباح ( الاثنين) بطولة كرة الطاولة في مدرسة التفوق النموذجية بالمعلا التي اقامته المدرسة بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم بمديرية المعلا ونادي شمسان الرياضي..

واكد المامور/ عبدالرحيم جاوي خلال لقائه بالاستاذ/ محمد هزاع مدير مدرسة التفوق النموذجية اثناء تدشين الفعاليات الرياضية انه سعيد جدا بان تشهد مدرسة التفوق اول باكورة النشاط لما تحضى المدرسة من سمعة طيبة في تفوق طلابها في الجانب العلمي والرياضي

مشيرا في حديثه بانه سيسعى لتفعيل الانشطة المدرسية في كل مدارس المعلا كون المدرسة اساس التفوق الرياضي وعلى طريق ( النهوض برياضة عدن) فمن غير الانشطة المدرسية من الصعب ان تتطور الرياضة الا بتفعيل الجانب الرياضي والثقافي في المدارس وهو ماسنعمل عليه الان وسنعمل على تطوير التعاون والتنسيق بين بين نادي شمسان الرياضي ومكتب التربية والتعليم بمديرية المعلا باشراف السلطة المحلية بمديرية المعلا..

مختتما حديثه بان الايام القادمة ستشهد اقامة العديد من البطولات في كرة القدم والسلة والطائرة والشطرنج ومختلف الالعاب لما فيه مصلحة للمدارس وطلابها ولرياضة عدن

من/ محمد احمد النعماني

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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