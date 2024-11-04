اول تهديد للحوثيين قبيل ساعات من اقتحامهم منزل الشيخ الاحمر في صنعاء - أخبار كلمتك

بعث عضو مجلس النواب غير الشرعي الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي، النائب عبده بشر، برسالة لاذعة إلى زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي بشأن جرائم وانتهاكات جماعته بحق السياسيين والشخصيات الاجتماعية بالعاصمة المختطفة صنعاء.

وقال النائب بشر إنه تحدث في رسالته التي بعثها لعبدالملك الحوثي، عن انتهاكات وممارسات جماعته بصنعاء ضد عدد كبير من الشخصيات الاجتماعية والسياسية فضلا عن الاعتقالات وفرض الإقامات الجبرية، مشيرا إلى أنه مازال ينتظر الرد على رسالته.

جاء ذلك بعد فرض مليشيات الحوثي إجراءات تعسفية ضد شيخ مشايخ قبيلة حاشد، الشيخ حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر، نائب رئيس مجلس النواب السابق، ومحاصرة منزله بحي صوفان بالعاصمة صنعاء.

وقال النائب عبده بشر في تدوينة على منصة إكس، إنه بعث برسالة لعبدالملك الحوثي، "حول ما يحصل للشيخ حمير الأحمر والمشايخ والشخصيات والمواطنين من تهديدات وإقامة جبرية واعتقالات وتلفيق تهم، وعدم صرف المرتبات والتجويع والتصرفات الصبيانية وعبث المزريين ووو".

وأتم النائب عبده بشر تدوينته بالقول إن ما وصفها بـ"الثورة" - إشارة إلى نكبة الانقلاب الحوثية 21 سبتمبر 2014 - "لم تقم لتكريس الظلم وانتهاك الحريات وحرمة البيوت والكرامة والأعراض".

وفرضت مليشيات الحوثي حصارا على منازل آل الأحمر في حي صوفان بالعاصمة المختطفة صنعاء، وأمهلتهم حتى غد الإثنين للخروج منها تمهيدا لمصادرتها.

ويقوم آل الأحمر كل عام، بإيقاد شعلة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة من على سطح منزلهم الكبير بحي صوفان بالعاصمة صنعاء، ما يثير غضب مخلفات الإمامة الكهنوتية التي تمنع مظاهر الاحتفاء بالثورة المجيدة.