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عقب افتتاح بوابة مطار عدن .. مسافرون يشكون من هذا الأمر - أخبار كلمتك

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عقب افتتاح بوابة مطار عدن .. مسافرون يشكون من هذا الأمر - أخبار كلمتك

عقب افتتاح بوابة مطار عدن .. مسافرون يشكون من هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:16 صباحاً - كلمتك/ خاص

شكا مسافرون بطء اجراءات الدخول الى مطار عدن .

وقال المسافرون انهم باتوا ينتظرون فترة طويلة جدا حتى يتم السماح لهم بدخول المطار عبر البوابة الجديدة التي كلفت 900مليون ريال.

واشاروا الى ان الاجراءات الحالية تستوجب تحديثها ليتمكن المسافرون من دخول المطار

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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