عثر مواطنون على امراة متوفية داخل منزلها من ٣ ايام عصر الاحد بشهب العيدروس
وقال مواطنون لكريتر سكاي:توفت امراة داخل منزلها بكريتر منذ ٣ ايام وشقيقها كان معها الذي يعاني من مرض نفسي.
واضافوا:الروائح الكريهه دفعت المواطنين لكسر الباب حيث عثروا على المراة متوفية وشقيقها المختل عقليا جالس بجانبها.
تفاصيل جديدة للعثور على امراة متوفية منذ ايام داخل منزلها بعدن بجانب شقيقها - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:23 مساءً - كلمتك/خاص:
عثر مواطنون على امراة متوفية داخل منزلها من ٣ ايام عصر الاحد بشهب العيدروس
عثر مواطنون على امراة متوفية داخل منزلها من ٣ ايام عصر الاحد بشهب العيدروس
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