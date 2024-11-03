اول تعليق لبن دغر على اصابة طارق صالح - أخبار كلمتك

قال الدكتور احمد بن دغر:سلامات وألف سلامة أخي العزيز طارق محمد عبدالله صالح نائب رئيس مجلس القيادة، قائد المقاومة الوطنية، الحي رأسه بالسماء كما يقول المثل العامي، لازال لديكم دور وطني كبير ينتظركم وستؤدونه إن شاء الله بجدارة واقتدار، لأن ذلك خياركم وخيار كل المحبين لليمن الحر.

واضاف:نتابع باهتمام جهودكم ونضالاتكم الوطنية وتصديكم للمواجهة مع الحوثيين الانقلابيين العنصريين في الساحل الغربي، ونشاطاتكم على المستوى الوطني العام مع رفاق دربكم، نتمنى لكم ولحراس الجمهورية وكل أبطال المقاومة في تهامة وفي كل ربوع اليمن التوفيق، ولليمن الجمهوري النصر.