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اول تعليق لبن دغر على اصابة طارق صالح - أخبار كلمتك

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اول تعليق لبن دغر على اصابة طارق صالح - أخبار كلمتك

اول تعليق لبن دغر على اصابة طارق صالح - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:06 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الدكتور احمد بن دغر:سلامات وألف سلامة أخي العزيز طارق محمد عبدالله صالح نائب رئيس مجلس القيادة، قائد المقاومة الوطنية، الحي رأسه بالسماء كما يقول المثل العامي، لازال لديكم دور وطني كبير ينتظركم وستؤدونه إن شاء الله بجدارة واقتدار، لأن ذلك خياركم وخيار كل المحبين لليمن الحر.

واضاف:نتابع باهتمام جهودكم ونضالاتكم الوطنية وتصديكم للمواجهة مع الحوثيين الانقلابيين العنصريين في الساحل الغربي، ونشاطاتكم على المستوى الوطني العام مع رفاق دربكم، نتمنى لكم ولحراس الجمهورية وكل أبطال المقاومة في تهامة وفي كل ربوع اليمن التوفيق، ولليمن الجمهوري النصر.

 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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