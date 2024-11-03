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تعرف على سبب الحشد اليمني وسط السعودية الليلة (تفاصيل وصور) - أخبار كلمتك

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تعرف على سبب الحشد اليمني وسط السعودية الليلة (تفاصيل وصور) - أخبار كلمتك

تعرف على سبب الحشد اليمني وسط السعودية الليلة (تفاصيل وصور) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 10:30 مساءً - كلمتك: خاص


 


سجل ‏الجمهور اليمني رقمًا قياسيًا في أول أيام الفعاليات الثقافية اليمنية التي انطلقت ضمن مبادرة "انسجام عالمي" بتنظيم من وزارة الإعلام السعودية وهيئة الترفيه بحديقة السويدي في الرياض.

هذا وانطلقت الفعالية مساء اليوم الاحد 3 نوفمبر 
ويحيي الفعاليات نجوم الفن اليمني ( حسين محب،مهيوب، عمار العزكي، عدنان العيدرس، صلاح المهدي، كاميليا،سهى المصري)مع عروض كرنفالية وفرق استعراضية فلكلوريه يمنية


وتمتد فعالية ليالي اليمن الثقافي لأربعة ايام  تنظم تحت شعار (الثقافه السعودية اليمنية..ثقافه واحدة)73c91b8f38.jpgf6e51c6e11.jpg500dd21a9a.jpg

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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