تعرف على سبب الحشد اليمني وسط السعودية الليلة (تفاصيل وصور) - أخبار كلمتك







سجل ‏الجمهور اليمني رقمًا قياسيًا في أول أيام الفعاليات الثقافية اليمنية التي انطلقت ضمن مبادرة "انسجام عالمي" بتنظيم من وزارة الإعلام السعودية وهيئة الترفيه بحديقة السويدي في الرياض.

هذا وانطلقت الفعالية مساء اليوم الاحد 3 نوفمبر

ويحيي الفعاليات نجوم الفن اليمني ( حسين محب،مهيوب، عمار العزكي، عدنان العيدرس، صلاح المهدي، كاميليا،سهى المصري)مع عروض كرنفالية وفرق استعراضية فلكلوريه يمنية



وتمتد فعالية ليالي اليمن الثقافي لأربعة ايام تنظم تحت شعار (الثقافه السعودية اليمنية..ثقافه واحدة)