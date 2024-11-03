مدير أمن لحج يعقد إجتماع أمني وعسكري هام مع قائد الشرطة العسكرية بالمحافظة - أخبار كلمتك

بحث إجتماع أمني وعسكري عقدة مدير أمن محافظة لحج العميد ناصر الشوحطي في إدارة أمن المحافظة صباح اليوم الأحد مع قائد قوات الشرطة العسكرية في المحافظة العقيد الركن عبدالقوي تركي، عدداً من القضايا والتحديات الأمنية والعسكرية التي تواجه المحافظة، وأهمية توحيد جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية وعلى رأسها شرطة المحافظة وقوات الشرطة العسكرية في المحافظة، والعمل معاّ، وضرورة إنشاء غرفة عمليات مشتركة وتنسيق كافة الجهود والعمل المشترك، لما يعزز الأمن والاستقرار لمواطني المحافظة وتحت إشراف رئيس اللجنة الأمنية بمحافظة لحج .

وناقش العميد ناصر الشوحطي مدير عام شرطة لحج مع اخيه العقيد الركن عبدالقوي تركي قائد الشرطة العسكرية في المحافظة جمله من المواضيع والقضايا الأمنية والعسكرية، وضرورة رص الصفوف وتوحيد كافة الجهود للأجهزة الأمنية والعمل المشترك جنباً إلى جنب بين كافة الأجهزة الأمنية في المحافظة وضبط اي اختلالات .

كما أكد اللقاء على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في كافة مديريات محافظة لحج ومواجهة التحديات الأمنية والعسكرية سوا الداخلية أو الخارجية التي تدور على تخوم بعض مديريات لحج، وما يجري من تحشيدات حوثية، الى جانب رفع مستوى التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة والأفرع الأمنية والعسكرية وتحت إشراف مباشر من قبل محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية .



كما تطرق اللقاء بمكتب مدير أمن المحافظة إلى ضرورة إعادة انتشار قوات الشرطة العسكرية في المحافظة وذلك بدعم وإسناد وتعزيز إدارة أمن المحافظة وفقاً لمدير أمن المحافظة العميد ناصر الشوحطي، الذي أكد دعمة لكافة جهود الشرطة العسكرية في لحج وضرورة انتشارها وان إدارة أمن المحافظة سوف تتولى دعم وتعزيز اي انتشار لقوات الشرطة العسكرية للقيام بدورها على الوجه الأكمل والمناط بها .



بدورة ثمن قائد الشرطة العسكرية محافظة لحج العقيد الركن عبدالقوي تركي الجهود الأمنية والعسكرية والدور البارز الذي يقوم به ويوليه سيادة العميد ناصر الشوحطي مدير أمن محافظة لحج .



مضيفًا : أننا لمسنا نيه جادة وصادقة من قبل الأخ مدير أمن المحافظة وسعيه الجاد لتوحيد عمل الأجهزة الأمنية والارتقاء بها، مؤكداّ هذا التعاون والتنسيق المثمر يسهم في مواجهة التحديات ويحقق النجاح والتناغم والتشاركية لعمل الأجهزة الأمنية، وبدورنا نحيي كافة الجهود التي يبذلها الأخ مدير الأمن .



من المركز الإعلامي للشرطة العسكرية م/لحج