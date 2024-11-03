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أول تعليق على سماح مليشيا الحوثي بهذا الأمر للمعتقل محمد المياحي - أخبار كلمتك

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أول تعليق على سماح مليشيا الحوثي بهذا الأمر للمعتقل محمد المياحي - أخبار كلمتك

أول تعليق على سماح مليشيا الحوثي بهذا الأمر للمعتقل محمد المياحي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - كلمتك: خاص

 

علق السياسي محمد جميح على سماح مليشيا الحوثي للمعتقل محمد المياحي بالتواصل مع اسرته

 

وقال جميح في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏المياحي صوتنا

محمد جميح

أخيراً…
سمح الحوثيون لمحمد المياحي بالتواصل مع أسرته.
المياحي، المثقف الذي نباهي بكتاباته وشجاعته وأسلوبه الفريد.
المياحي الذي يقرأ في الأدب والشعر والفلسفة والفنون والموسيقى والتاريخ والدين.
المياحي، العقل الكبير، والفكر المبدع، تختطفه جماعة بلا عقل ولا فكر ولا ضمير.

وتابع بالقول:
تخفيه قسرياً، لمجرد أنه رفض محتويات ملازم حسين الحوثي وخطب أخيه عبدالملك.
هذا شخصان بدماغين باضت فيهما أنثى العنكبوت، فيما المياحي رجل بعقل مفكر وضمير إنسان.

مختتما منشوره قائلاً:
من نكد الدنيا على اليمنيين أنهم يعيشون في زمن يحبس فيها معتوه مثل عبدالملك الحوثي مفكراً مثل محمد المياحي، لا لشيء إلا لأن المياحي رجل رفض كهنوت هذه الجماعة المأزومة.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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