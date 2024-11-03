تفاصيل هامة بشأن الحادث المروري الذي تعرض له طارق صالح وهذا مصيره - أخبار كلمتك

كشفت مصادر تفاصيل جديدة بشأن الحادث المروري الذي تعرض له العميد طارق صالح في طريق (الخوخة المخا)، أثناء عودته من فعالية افتتاح مركز الغسيل الكلوي ومن اللقاء الموسع للقيادات العسكرية والمدنية الذي عقد في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة.

موضحاً ان العميد طارق صالح اصيب بجرح بسيط ورضوض؛ أسعف إلى المستشفى وبعد تلقي الإسعافات غادر المستشفى.



مؤكداً ان الحادث وقع إثر اصطدام شاحنة صغيرة (دينه) بمركبة كان يستقلها العميد صالح، ونتج عنه أيضا سقوط عدة مصابين بما في ذلك سائق المركبة المدنية وعائلته التي كانت برفقته