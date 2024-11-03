اصابة طارق صالح بحادث مروري(صورة) - أخبار كلمتك

نجـا العميد طـارق صـالح، نائب رئيس المجلس الرئاسي قائد قوات المقاومة الوطنية من حادث مروري في الساحل الغربي.

وفقا لمصدر خاص: فان العميد صالح تعرض لحادث مروري في طريق (الخوخة المخا)، أثناء عودته من فعالية افتتاح مركز الغسيل الكلوي ومن اللقاء الموسع للقيادات العسكرية والمدنية الذي عقد في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة.

واضاف: أصيب طارق صالح بجرح بسيط ورضوض؛ أسعف إلى المستشفى وبعد تلقي الإسعافات غادر المستشفى.

واختتم الحادث وقع إثر اصطدام شاحنة صغيرة (دينه) بمركبة كان يستقلها العميد صالح، ونتج عنه أيضا سقوط عدة مصابين بما في ذلك سائق المركبة المدنية وعائلته التي كانت برفقته

من/فارس الحميري.