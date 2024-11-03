اول تصريح عسكري يؤكد الاستعداد للحرب - أخبار كلمتك

أكد القيادي فاروق العقيم، قائد موقع موشق التابع لقوات الحزام الأمني، أن المليشيات الحوثية تستمر في تعزيزاتها وتحشيد قواتها صوب البلدات الحدودية المحاذية للمسيمير بمحافظة لحج، في تصعيد خطير يشمل نصب المدافع، وبناء المنصات العسكرية، وحفر الأنفاق والخنادق العميقة والمعقدة.

وقال في تصريح للمركز الإعلامي لمحور الحواشب، إن هذه التحركات المريبه تأتي من منطلق خوف المليشيا التي وصفها بأنها "أوهن من بيت العنكبوت"، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي منها هو ترويع وإرهاب المواطنين واستخدامهم دروعاً بشرية تحت ذريعة محاربة أمريكا وإسرائيل، بينما هي في الواقع جزء لا يتجزأ من مشروع إيران في المنطقة، الذي يخدم مصالح أمريكا وإسرائيل والغرب.

وأضاف العقيم: "المليشيا الحوثية تستغل المدنيين الأبرياء في البلدات الحدودية وتقوم بإرهابهم وحشدهم بالقوة تحت ذرائع واهية للعدوان على الجنوب، وشرعت ببناء ثكنات عسكرية تحت الأرض في قراهم الحدودية تحتوي على منصات ومواقع مستحدثة، كلها في مناطق مأهولة بالسكان.

وجدد العقيم التأكيد، على أن أبطال الحزام الأمني مسنودين بالقوات الجنوبية المشتركة المرابطين في جبهات المسيمير الحواشب الحدودية جاهزون للقتال في أي وقت ذوداً عن حياض الجنوب ومستعدون لتقديم كل أشكال التضحيات دفاعاً عن الأرض والعرض والدين.

