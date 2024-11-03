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اول تصريح عسكري يؤكد الاستعداد للحرب - أخبار كلمتك

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اول تصريح عسكري يؤكد الاستعداد للحرب - أخبار كلمتك

اول تصريح عسكري يؤكد الاستعداد للحرب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 03:46 مساءً - كلمتك/خاص:

أكد القيادي فاروق العقيم، قائد موقع موشق التابع لقوات الحزام الأمني، أن المليشيات الحوثية تستمر في تعزيزاتها وتحشيد قواتها صوب البلدات الحدودية المحاذية للمسيمير بمحافظة لحج، في تصعيد خطير يشمل نصب المدافع، وبناء المنصات العسكرية، وحفر الأنفاق والخنادق العميقة والمعقدة.

وقال في تصريح للمركز الإعلامي لمحور الحواشب، إن هذه التحركات المريبه تأتي من منطلق خوف المليشيا التي وصفها بأنها "أوهن من بيت العنكبوت"، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي منها هو ترويع وإرهاب المواطنين واستخدامهم دروعاً بشرية تحت ذريعة محاربة أمريكا وإسرائيل، بينما هي في الواقع جزء لا يتجزأ من مشروع إيران في المنطقة، الذي يخدم مصالح أمريكا وإسرائيل والغرب.

وأضاف العقيم: "المليشيا الحوثية تستغل المدنيين الأبرياء في البلدات الحدودية وتقوم بإرهابهم وحشدهم بالقوة تحت ذرائع واهية للعدوان على الجنوب، وشرعت ببناء ثكنات عسكرية تحت الأرض في قراهم الحدودية تحتوي على منصات ومواقع مستحدثة، كلها في مناطق مأهولة بالسكان.

وجدد العقيم التأكيد، على أن أبطال الحزام الأمني مسنودين بالقوات الجنوبية المشتركة المرابطين في جبهات المسيمير الحواشب الحدودية جاهزون للقتال في أي وقت ذوداً عن حياض الجنوب ومستعدون لتقديم كل أشكال التضحيات دفاعاً عن الأرض والعرض والدين.
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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