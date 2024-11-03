الكثيري يطَّلع على سير عمل السلطة المحلية بمديرية التواهي - أخبار كلمتك

التقى الأستاذ علي عبدالله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية، اليوم الأحد، مدير عام مديرية التواهي وجدي علوان الشعبي.

واطّلع الكثيري خلال اللقاء من الشعبي على سير عمل السلطة المحلية بالمديرية، والمشاريع التي تُنفّذ بالاشتراك مع القطاع الخاص لإبراز الوجه الجمالي للمديرية، والجهود التي تبذل لتنظيم عملية تحصيل الإيرادات، ومعالجة مشكلة ضعف شبكة الاتصالات، وتنظيم الأسواق، بالإضافة إلى التحضيرات الجارية بالمديرية للاحتفال بذكرى الاستقلال الوطني 30 نوفمبر المجيد.

وشدّد القائم بالأعمال على ضرورة بذل المزيد من الجهود وتكثيف العمل بمستوى عالٍ في المديرية، باعتبارها واجهة سياحية رئيسية للعاصمة عدن، وقِبلة للزوار من مختلف المحافظات والمديريات، لما تحظى به من مميزات فريدة.

ومن جانبه، عبَّر الشعبي عن شكره للدعم المقدّم من قِبَل قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ومساندتها لجهود السلطة المحلية بالمديرية، وحرصها على تذليل جميع الصعوبات التي تواجه سير عملها.