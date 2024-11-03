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الكشف عن اخر تفاصيل الصراع داخل رئاسة الوزراء - أخبار كلمتك

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الكشف عن اخر تفاصيل الصراع داخل رئاسة الوزراء - أخبار كلمتك

الكشف عن اخر تفاصيل الصراع داخل رئاسة الوزراء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:40 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال مصدر مسؤول في الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء:الأمانة العامة ترحب بتولي فريق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الوقوف على قضية الشيكات المفقودة واقتحام مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء إجتماع اللجنة المكلفة بالتحقيق في تلك القضية وتعطيل عملها و هذا التوجيه يتغافل عن صلب القضية وجوهرها وسببها وهو  ضرورة تصويب التوجيهات والإجراءات المخالفة للقانون وعلى رأسها التوجيه بإلغاء ختم الأمانة العامة واستبداله بختم الدائرة المالية وهو الإجراء الذي تسبب بحدوث مخالفات مستمرة منها الشيكات المفقودة وتعطيل أعمال لجنة التحقيق فيها.
واضاف: التكليف بصيغته الحالية لا يخدم إلا استمرار الإجراءات المخالفة للقانون والإصرار على تنفيذها و ندعو إلى معالجة القضية من جذورها عبر تصويب الإجراءات المخالفة للقانون وحماية مؤسسات الدولة والإحتكام لنصوص وأحكام القانون واللوائح.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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