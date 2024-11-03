الصيادي يؤكد:حان الوقت لتصحيح مسار الكرة اليمنية عبر الأطر القانونية - أخبار كلمتك

تنظر محكمة التحكيم الرياضي (كاس) الاسبوع القادم في القضية المرفوعة ضد الاتحاد اليمني لكرة القدم بسبب التزوير في قوام الجمعية العمومية للأندية ، والمخالفات الإدارية التي سبقت اجتماع الجمعية العمومية المزمع انعقاده في الـ 30 من نوفمبر بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقدمت الأندية اليمنية شكوى رسمية لدى محكمة (كاس) بعد تجاهل اتحاد الكرة لمطالب الأندية في اختيار مندوبيها ، وتسمية لجان الانتخابات ، وفقا للنظام الأساسي للاتحاد اليمني والاتحادين الدولي والآسيوي .

وسيتولى المحامي اللبناني المعروف رالف شربل عملية التقاضي عن الأندية اليمنية لدى محكمة (كاس) وباقي الجهات القانونية المخولة بالنظر في باقي القضايا.

واكد هاني الصيادي المرشح لرئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات القادمة " في تصريحات إعلامية أن الوقت حان لتصحيح مسار الكرة اليمنية عبر الأطر القانونية المفترضة .

وأبدى الصيادي استعداده لخدمة كرة القدم اليمنية ، والدفاع عن حقوق الشباب والرياضيين والأندية عبر القنوات القانونية المخصصة لذلك ومن أي موقع داخل أو خارج المنظومة الرياضية .

وأشار إلى أن ما يشاع حول عدم تقديم ملف ترشحه في الوقت القانوني "غير صحيح " ، لافتا إلى ان التسريبات القادمة من الدائرة المحيطة برئاسة الاتحاد المنتهية ولايته شرعيا ان صدقت فهي تعكس الواقع الذي تمر به الكرة اليمنية ، وتدينه ولجنته الانتخابية التي اختارها بنفسه ، في تسريب قوائم المترشحين ، وتؤكد - بما لا يدع مجالاً للشك - مطالبات الأندية بكون اللجنة غير محايدة .

ونوه الصيادي إلى أن القضايا التي ستحرك ضد اتحاد الكرة ستتضمن المخالفات المالية، والعهد الكبيرة ، والتقارير الختامية السنوية التي لم تعتمدها مكاتب قانونية مستقلة رشحتها الجمعية العمومية .

وختم بالقول : سلمنا ملف الترشح عبر الشخص المفوض قانونيا من قبل الاتحاد وفق التعميم الاتحادي( محمد حيدان) ولدينا الأدلة الكاملة لذلك ، مجددا التأكيد على أن المعركة القانونية بدأت ، والتغيير الذي تنشده الأندية اليمنية والجمهور الرياضي ستدشن أولى خطواته عبر المحاكم الرياضية المتخصصة الاسبوع المقبل .