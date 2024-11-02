الإنتقالي يعلن موقفه من هذه القرارات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 2 نوفمبر 2024 07:00 مساءً - كلمتك: خاص
تحدث القيادي بالمجلس الانتقالي لطفي شطارة عن تحركات وأعمال محافظ محافظة عدن احمد لملس
وقال شطارة في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
أحيي المحافظ احمد لملس على شجاعته في اتخاذ القرارات التي من شانها تطوير عدن رغم الاوضاع الصعبة
وتابع بالقول:ونظرته وبصماته المسؤولة التنموية تؤكد نظرته ورؤيته في إخراج عدن المدينة من اجواء واثار الحرب إلى تضميد جروحها وساكنيها بمشاريع حضرية لابراز جمالها ومكانتها في عيون وقلوب من سكنته عدن
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