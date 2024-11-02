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الإنتقالي يعلن موقفه من هذه القرارات - أخبار كلمتك

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الإنتقالي يعلن موقفه من هذه القرارات - أخبار كلمتك

الإنتقالي يعلن موقفه من هذه القرارات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 2 نوفمبر 2024 07:00 مساءً - كلمتك: خاص

 


تحدث القيادي بالمجلس الانتقالي لطفي شطارة عن تحركات وأعمال محافظ محافظة عدن احمد لملس


وقال شطارة في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:


‏أحيي المحافظ احمد لملس على شجاعته في اتخاذ القرارات التي من شانها تطوير عدن رغم الاوضاع الصعبة


وتابع بالقول:ونظرته وبصماته المسؤولة التنموية تؤكد نظرته ورؤيته في إخراج عدن المدينة من اجواء واثار الحرب إلى تضميد جروحها وساكنيها بمشاريع حضرية لابراز  جمالها ومكانتها في عيون وقلوب من سكنته عدن

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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