الإنتقالي يعلن موقفه من هذه القرارات - أخبار كلمتك



تحدث القيادي بالمجلس الانتقالي لطفي شطارة عن تحركات وأعمال محافظ محافظة عدن احمد لملس



وقال شطارة في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:



‏أحيي المحافظ احمد لملس على شجاعته في اتخاذ القرارات التي من شانها تطوير عدن رغم الاوضاع الصعبة



وتابع بالقول:ونظرته وبصماته المسؤولة التنموية تؤكد نظرته ورؤيته في إخراج عدن المدينة من اجواء واثار الحرب إلى تضميد جروحها وساكنيها بمشاريع حضرية لابراز جمالها ومكانتها في عيون وقلوب من سكنته عدن