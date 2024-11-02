بيان هام بشأن هذه الانتخابات - أخبار كلمتك

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات باتحاد كرة القدم بيان هام رصده محرر موقع كلمتك والذي جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي صادر عن اللجنة العليا للانتخابات باتحاد كرة القدم

تواصل اللجنة العليا الانتخابية للاتحاد العام لكرة القدم اجتماعاتها المستمرة، لمتابعة تنفيذ مهامها وفقاً للنظام الانتخابي وخارطة الطريق وتعميم الاتحاد. وقد اطلعت اللجنة على قوائم المرشحين بعد إغلاق باب الترشح في 31 أكتوبر 2024، الساعة 12 ظهرًا.

قامت الأمانة العامة للاتحاد بتسليم اللجنة قوائم المرشحين الواردة عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى استلام إفادات من المندوبين المكلفين في عدن وصنعاء، حيث أكد مندوب عدن عدم استلامه لأي وثيقة، بينما أفاد مندوب صنعاء باستلام ملفات سبعة عشر مرشحًا.

جرى توثيق جميع الوثائق المستلمة، وتم تقديمها بصيغة (PDF) إلى اللجنة، حيث توزع المرشحون على المناصب كالتالي:

• منصب رئيس الاتحاد: مرشحين اثنين.

• منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد: ثلاثة مرشحين.

• منصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد: خمسة مرشحين.

• عضوية الاتحاد: سبعة وعشرون مرشحًا.

اطلعت اللجنة أيضًا على أربعة طلبات ترشح وصلتها بعد الموعد المحدد، والذي كان في الساعة 12 ظهرًا، وعليه، ووفقاً للنظام الانتخابي وخارطة الطريق، قررت اللجنة عدم قبول هذه الترشيحات.

خلال الأيام الماضية، قامت اللجنة بمراجعة وثائق المرشحين وتحديد المتوافقين مع شروط الترشح، بالإضافة إلى حصر الملفات التي تحتاج إلى استكمال الوثائق. وقد جرى إرسال نتائج هذه المراجعة إلى الأمانة العامة للاتحاد، ليتم التواصل مع المرشحين لإكمال المستندات الناقصة والتي تتضمن:

• إثبات النشاط في مجال كرة القدم لفترة لا تقل عن أربع سنوات في مواقع إدارية.

• شهادة حسن السيرة والسلوك.

• مؤهل علمي.

• العمر بين 30 و70 عامًا، وعدم الجمع بين هيئتين رياضيتين.

ستبدأ الأمانة العامة، اعتباراً من صباح يوم الأحد 3 نوفمبر 2024، بالتواصل مع المرشحين لاستكمال الوثائق المطلوبة، وينتهي الموعد النهائي لتقديم الوثائق المطلوبة في الساعة 12 ظهر يوم 6 نوفمبر 2024. سيتم بعدها إعلان أسماء المرشحين المقبولين وذلك يوم 9 نوفمبر، يليها فتح باب الطعون حتى ظهر يوم 11 نوفمبر، على أن تقوم لجنة الطعون بإصدار قرارها النهائي يوم 14 نوفمبر، وهو اليوم الذي فيه ستنشر اللجنة العليا للانتخابات الأسماء النهائية للمرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات.

تؤكد اللجنة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والإجراءات التنظيمية المحددة لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وعدالة. وتتطلع إلى تعاون جميع المرشحين في استكمال الوثائق المطلوبة ضمن المواعيد المحددة، تحقيقاً للأهداف المشتركة في دعم مسيرة كرة القدم والارتقاء بالاتحاد إلى آفاق جديدة من التطور والنجاح.

سائلين الله التوفيق والسداد للجميع، والله ولي التوفيق.