عقب يومين من افتتاح فرعها الجديد في المكلا.. #انفوسوفت توقع مذكرة تعاون مع جامعة الأحقاف - أخبار كلمتك

في خطوة تعزز من الشراكة بين القطاع الأكاديمي والخاص وتؤكد على ريادتها في مجال الحلول المالية والتقنية، وقعت شركة انفوسوفت InfoSoft مذكرة تفاهم مع جامعة الأحقاف بالمكلا، تهدف إلى اعتماد تدريس برامج انفوسوفت المتميزة لطلاب قسم المحاسبة بالجامعة.

يهدف هذا التعاون إلى تأهيل الخريجين لسوق العمل، حيث تعتبر برامج انفوسوفت من البرامج الرائدة التي تستخدمها العديد من القطاعات التجارية وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من إيمان انفوسوفت بأهمية المسؤولية المجتمعية ودعم التعليم، وتطوير الكوادر الوطنية.

وبهذه المناسبة، صرح السيد مهدي بازهير، ممثل شركة انفوسوفت، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكداً على أهمية الشراكة مع جامعة الأحقاف في تطوير الكوادر المحاسبية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، وأشاد بدور جامعة الأحقاف في دعم التعليم والتطوير.

من جانبه أعرب الدكتور صادق مكنون نائب رئيس جامعة الأحقاف، عن شكره وتقديره لشركة انفوسوفت على هذه المبادرة الرائدة مؤكداً على أهمية هذه الشراكة في تطوير العملية التعليمية وتزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة لسوق العمل وأكد الدكتور مكنون أن هذا التعاون يأتي في إطار سعي الجامعة لتطوير برامجها الأكاديمية وتلبية احتياجات سوق العمل.

يذكر أن هذه المبادرة تأتي بعد توقيع مذكرة تفاهم مماثلة بين انفوسوفت وجامعة نجران بالمملكة العربية السعودية، مما يعكس التزام الشركة بدعم التعليم والتطوير في أماكن تواجد انفوسوفت باليمن والسعودية.

كما إن اعتماد برامج انفوسوفت من قبل جامعتي نجران والأحقاف يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها برامج انفوسوفت في الأوساط الأكاديمية، ويؤكد على التزام الشركة بتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق. كما أن هذه الشراكات تساهم في تعزيز ثقة عملاء انفوسوفت، إن البرامج التي تعمل عليها منشاتهم معتمدة أكاديمياً وتضمن لهم الجودة والموثوقية في جميع أعمالهم.

انفوسوفت InfoSoft - اليمن