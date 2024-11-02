عاجل:نجاة نائب رئيس مقاومة طارق صالح من محاولة اغتيال برصاص قوات الامن - أخبار كلمتك

قالت مصادر مقربة من نائب رئيس المكتب السياسي تعز الشيخ أدم عبده سعيد لكريتر سكاي:نجا الشيخ ادم من محاولة أغتيال حيث أقدم طقم مساعد مدير الأمن نبيل الكدهي بصحبة نجله أحمد نبيل وباشرو عليه إطلاق النار بمنطقة صينه بالشارع العام

واضافوا: نبيل الكدهي منزعج من ضبط المتورطين بجريمة أغتيال باسم آدم كونه تربطه علاقه قويه المتورطين ويدافع