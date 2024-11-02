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عاجل:نجاة نائب رئيس مقاومة طارق صالح من محاولة اغتيال برصاص قوات الامن - أخبار كلمتك

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عاجل:نجاة نائب رئيس مقاومة طارق صالح من محاولة اغتيال برصاص قوات الامن - أخبار كلمتك

عاجل:نجاة نائب رئيس مقاومة طارق صالح من محاولة اغتيال برصاص قوات الامن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 2 نوفمبر 2024 06:06 مساءً - كلمتك/خاص:

قالت مصادر مقربة من نائب رئيس المكتب السياسي تعز الشيخ أدم عبده سعيد لكريتر سكاي:نجا الشيخ ادم من محاولة أغتيال حيث أقدم طقم مساعد مدير الأمن نبيل الكدهي بصحبة نجله أحمد نبيل وباشرو عليه إطلاق النار بمنطقة صينه بالشارع العام 
واضافوا: نبيل الكدهي منزعج من ضبط المتورطين بجريمة أغتيال باسم آدم كونه تربطه علاقه قويه المتورطين ويدافع 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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