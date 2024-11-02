بعد فترة غياب عن الوطن .. الإعلان عن عودة رئيس مجلس الحراك الثوري الجنوبي الى عدن - أخبار كلمتك

رحب المجلس الاعلى للحراك الثوري الجنوبي بعودة رئيس المجلس الاستاذ فؤاد راشد إلى العاصمة عدن بعد فترة غياب قسرية ليست قصيرة

واشار بلاغ صحفي مقتضب صادر عن المجلس ان هذه العودة مؤشر ايجابي لتطبيع الاوضاع وحق طبيعي لكل ابناء الجنوب في العيش في وطنهم امنين سالمين دون خوف او قلق يمس حياتهم ٫

ولفت المجلس في بلاغه الى ان مغادرة رئيس المجلس جاءت عقب محاولة الاغتيال التي تعرض لها في مدينة كريتر في اكتوبر 2020م ونجا منها باعجوبة ثم جرى اعتقاله لاحقا في مدينة سيئون وترحيله وايداعه سجن الامن السياسي بمدينة المكلا بسبب نشاطه السياسي والحقوقي ابان الانتفاضة الشعبية التي شهدتها مدن الجنوب فيما عرف بثورة الجياع واستشهد على اثرها ابن اخيه .

واشار البلاغ ان عودة رئيس المجلس تاتي للمشاركة في لقاء الاحزاب والمكونات الجنوبية لدعم الشرعية والتحالف العربي ممثلا في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في مواجهة الحركة الحوثية كموقف مبدئي عبر عنه المجلس الثوري منذ اندلاع الحرب ولازال ثابتا عليه ولا بدل تبديلا٫

وتمنى المجلس في ختام بلاغه الصحفي ان تكون هذه العودة دائمة طالما الظروف ملائمة لذلك ٫