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مذيع بقناة اماراتية يتحدث عن شاب قام بانشاء محطة توليد الكهرباء بالرياح لمدينة في عدن - أخبار كلمتك

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مذيع بقناة اماراتية يتحدث عن شاب قام بانشاء محطة توليد الكهرباء بالرياح لمدينة في عدن - أخبار كلمتك

مذيع بقناة اماراتية يتحدث عن شاب قام بانشاء محطة توليد الكهرباء بالرياح لمدينة في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 2 نوفمبر 2024 11:31 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الاعلامي عادل اليافعي:شاب واحد فقط لا هو مليونير ولا هو من كبار النجار وانما فقط فكر لايجاد حل وهو متوفر ومليان في كل العالم فوجده وأحضره وسيقيم قريبا طاقة متجددة من الرياح لتوليد الكهرباء لا ديزل ولا غاز ولا ميزانية ولا اعذار  ووجع قلب .
واضاف:تخيلوا دولة كاملة منذ عشرات السنين و بيدها مليارات الدولارات وما قدرت تفكر مثله او انها لا تريد ايجاد حل مع صرفها لأموال مهولة ذهبت هباء منثورا ولا زالت الكهرباء غائبة .
واختتم:اعطوا هذا الشاب رئاسة الوزراء وستجدون عنده الحل لكل مشاكل البلد فهذا شاب شجاع وعقله نظيف وفاقكم وسبقكم بخطوات كبيرة .

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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