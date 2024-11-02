مذيع بقناة اماراتية يتحدث عن شاب قام بانشاء محطة توليد الكهرباء بالرياح لمدينة في عدن - أخبار كلمتك

قال الاعلامي عادل اليافعي:شاب واحد فقط لا هو مليونير ولا هو من كبار النجار وانما فقط فكر لايجاد حل وهو متوفر ومليان في كل العالم فوجده وأحضره وسيقيم قريبا طاقة متجددة من الرياح لتوليد الكهرباء لا ديزل ولا غاز ولا ميزانية ولا اعذار ووجع قلب .

واضاف:تخيلوا دولة كاملة منذ عشرات السنين و بيدها مليارات الدولارات وما قدرت تفكر مثله او انها لا تريد ايجاد حل مع صرفها لأموال مهولة ذهبت هباء منثورا ولا زالت الكهرباء غائبة .

واختتم:اعطوا هذا الشاب رئاسة الوزراء وستجدون عنده الحل لكل مشاكل البلد فهذا شاب شجاع وعقله نظيف وفاقكم وسبقكم بخطوات كبيرة .