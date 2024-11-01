اعلن مشهور سعودي منح شاب يمني سيارة فاخرة اليوم.
وبحسب المشهور السعودي غازي الذيابي فانه سيمنح العامل لديه اليمني رمزي سيارة لكزز ٢٠٢٤ في حالة فاز النصر على الهلال اليوم الجمعة.
ويلتقي النصر بالهلال السعودي عند الساعة التاسعة مساء اليوم.
شاب يمني سيحصل على سيارة فاخرة زباهضة الثمن اذا حدث هذا الامر في السعودية الليلة - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - كلمتك/خاص:
اعلن مشهور سعودي منح شاب يمني سيارة فاخرة اليوم.
اعلن مشهور سعودي منح شاب يمني سيارة فاخرة اليوم.
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