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توقعات بهطول أمطار متفرقة وأجواء باردة على هذه المدن - أخبار كلمتك

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توقعات بهطول أمطار متفرقة وأجواء باردة على هذه المدن - أخبار كلمتك

توقعات بهطول أمطار متفرقة وأجواء باردة على هذه المدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:18 مساءً - كلمتك/ خاص

النشرة التنبيهية المتوقعة لل24 ساعة القادمة  رقم ( 1 / 11 )
التاريخ : 01/11/2024   الوقت : 11:00:00
الحالة الجوية : امطار متفرقة وأجواء باردة نسبيا

كمية الامطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي :- 
المحويت : 16.2
حجه : 3

كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء من محافظات (عمران، ريمه، وإب) جعلها الله أمطار خير وبركة.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر:
- هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات (صعدة، حجة، عمران، المحويت،  ذمار، ريمة ، إب  وسقطرى) و غرب محافظات (صعده، عمران و ذمار).
- أجواء باردة نسبيا على محافظات(صعده،عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء) اثناء الليل والصباح الباكر.

ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين :
* في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار .
* سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب السحب المنخفضة الكثيفة وتكوّن الضباب.
*من الاجواء الباردة نسبيا اثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
المركز الوطني للارصاد

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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