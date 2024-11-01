توقعات بهطول أمطار متفرقة وأجواء باردة على هذه المدن - أخبار كلمتك

النشرة التنبيهية المتوقعة لل24 ساعة القادمة رقم ( 1 / 11 )

التاريخ : 01/11/2024 الوقت : 11:00:00

الحالة الجوية : امطار متفرقة وأجواء باردة نسبيا

كمية الامطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي :-

المحويت : 16.2

حجه : 3

كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء من محافظات (عمران، ريمه، وإب) جعلها الله أمطار خير وبركة.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر:

- هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات (صعدة، حجة، عمران، المحويت، ذمار، ريمة ، إب وسقطرى) و غرب محافظات (صعده، عمران و ذمار).

- أجواء باردة نسبيا على محافظات(صعده،عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء) اثناء الليل والصباح الباكر.

ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين :

* في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار .

* سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب السحب المنخفضة الكثيفة وتكوّن الضباب.

*من الاجواء الباردة نسبيا اثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد

المركز الوطني للارصاد