أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

روسيا تعلن تدمير 29 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات - أخبار كلمتك

روسيا تعلن تدمير 29 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات - أخبار كلمتك

موعد طرح رامي جمال لثاني أغاني ألبومه الجديد "مش لاقيكي" - أخبار كلمتك

موعد طرح رامي جمال لثاني أغاني ألبومه الجديد "مش لاقيكي" - أخبار كلمتك

اليوم، قائمة هاني أبو ريدة تتقدم بأوراق ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

اليوم، قائمة هاني أبو ريدة تتقدم بأوراق ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

البرازيل تنشر 9 آلاف جندي لتوفير الأمن في قمة العشرين - أخبار كلمتك

البرازيل تنشر 9 آلاف جندي لتوفير الأمن في قمة العشرين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الرئيس العليمي يتطلع لجهود أميركية لاعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس العليمي يتطلع لجهود أميركية لاعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي يتطلع لجهود أميركية لاعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - كلمتك/خاص:

أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، يوم الخميس، عن تطلعه إلى زيادة جهود الولايات المتحدة في اعتراض ووقف شحنات الأسلحة الإيرانية المتدفقة إلى اليمن.


وفي لقائه مع السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن، في الرياض، أشار العليمي إلى أن هذه الشحنات تزعزع أمن واستقرار اليمن والمنطقة بأسرها.


وتناول اللقاء مستجدات الملف الاقتصادي والدعم الدولي اللازم للحد من تداعيات استمرار توقف الصادرات النفطية وارتفاع أسعار الشحن البحري، إلى جانب الأوضاع المعيشية المتأثرة بالهجمات التي يشنها الحوثيون.


وجدد العليمي موقف الجمهورية اليمنية من قضايا المنطقة، وخاصة إدانته للانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ودعمه لحقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق