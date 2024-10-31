نقل العشرات الى المستشفيات بحادث تسمم جماعي في عدن - أخبار كلمتك

قال الناشط سامي العدني:في ظاهرة أقل ما يُقال عنها أنها خطيرة ومقلقة، تتوالى حالات التسمم بالعشرات بين أبناء حي العيدروس وشعب العيدروس

واضاف:حيث تم نقل العديد منهم إلى مستشفى الصداقة للعلاج، بعد اختلاط مياه الصرف الصحي بالمياه العذبة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت الأسبوع الماضي.

واختتم:ورغم النداءات المتكررة من الأهالي لضرورة تدخل السلطات المحلية وتنفيذ حملات رش ضبابي ورفع المخلفات التي خلفتها الأمطار، إلا أن هذه المطالبات تُقابل بتجاهل مستمر. هذه الحالة تنذر بكارثة صحية أكبر إن لم يتم التحرك السريع لمعالجة الأسباب وتوفير حماية صحية تليق بسكان المنطقة.

