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نقل العشرات الى المستشفيات بحادث تسمم جماعي في عدن - أخبار كلمتك

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نقل العشرات الى المستشفيات بحادث تسمم جماعي في عدن - أخبار كلمتك

نقل العشرات الى المستشفيات بحادث تسمم جماعي في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 11:30 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الناشط سامي العدني:في ظاهرة أقل ما يُقال عنها أنها خطيرة ومقلقة، تتوالى حالات التسمم بالعشرات بين أبناء حي العيدروس وشعب العيدروس
واضاف:حيث تم نقل العديد منهم إلى مستشفى الصداقة للعلاج، بعد اختلاط مياه الصرف الصحي بالمياه العذبة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت الأسبوع الماضي.

واختتم:ورغم النداءات المتكررة من الأهالي لضرورة تدخل السلطات المحلية وتنفيذ حملات رش ضبابي ورفع المخلفات التي خلفتها الأمطار، إلا أن هذه المطالبات تُقابل بتجاهل مستمر. هذه الحالة تنذر بكارثة صحية أكبر إن لم يتم التحرك السريع لمعالجة الأسباب وتوفير حماية صحية تليق بسكان المنطقة.
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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