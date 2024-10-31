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اليافعي يحذر من تدهور الريال ويدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة - أخبار كلمتك

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اليافعي يحذر من تدهور الريال ويدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة - أخبار كلمتك

اليافعي يحذر من تدهور الريال ويدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 11:14 مساءً - كلمتك/خاص

طرح الصحفي د. ياسر اليافعي ثلاثة خيارات لحل الأزمة الاقتصادية ووقف تدهور الريال اليمني، بما يحفظ كرامة الشعب في الجنوب.

وأوضح اليافعي أن الخيار الأول يتمثل في أن يتبنى الشمال خطة زمنية لتحرير محافظاته من سيطرة الحوثيين، مع استعداد الجنوبيين لدعم هذا التوجه. أما الخيار الثاني، في حال رفضت الشرعية الشمالية السير في هذا المسار، فهو أن يعلن المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية ويفتح باب الخيارات مع الحوثيين، إما لتحقيق السلام والاستقرار الذي يلبي تطلعات شعب الجنوب أو الاستعداد لمواجهة عسكرية.

وأشار اليافعي إلى أن شعب الجنوب مستعد للوقوف خلف قيادته إذا ما اتخذت القيادة الجنوبية خطوات جادة تعيد هيبة المجلس الانتقالي، مشددًا على أن الجميع ينتظر تحركًا حقيقيًا في هذا الاتجاه.

واعتبر أن الخيار الثالث، وهو الأصعب والأكثر مرارة، يكمن في الاستمرار في المسار الحالي الذي يضر بالقضية الجنوبية وشعبها أكثر مما ينفع، وهو ما قد يكلف الجنوب الكثير من التضحيات والإنجازات التي تحققت حتى الآن.

 

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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