هذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة (تحذيرات عاجلة) - أخبار كلمتك

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، عمران، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة وإب وعلى مرتفعات وسهل تهامة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على محافظات الحديدة، سقطرى، المهرة وحضرموت.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في ريمة: 14.1 ملم، حجة: 8.2، صنعاء(نقم) : 1.8، عمران : 0.7ملم.

كما هطلت أمطار رعدية متفرقة بين المتوسطة والغزيرة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات صعدة، المحويت، صنعاء، ذمار، وإب.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ومن العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب السحب المنخفضة الكثيفة وتكوّن الضباب.

