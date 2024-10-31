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القبض على المتهمين باغتيال نجل رئيس حزب المؤتمر - أخبار كلمتك

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القبض على المتهمين باغتيال نجل رئيس حزب المؤتمر - أخبار كلمتك

القبض على المتهمين باغتيال نجل رئيس حزب المؤتمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:53 مساءً - كلمتك/خاص:

ضبطت الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة تعز اثنين من المطلوبين في قضية مقتل الجُندي باسم آدم عبده سعيد والتي حدثت في تاريخ 21 مارس 2024م   ، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بإدارة البحث الجنائي وبتعزيز أطقم الحملة الأمنية من ضبط المطلوبين على ذمة القضية بعد أن فرَّا لمدة ثمانية أشهر من وقت حدوث الجريمة .

  وأوضح مصدر أمني بشرطة المحافظة  أنه تم  ضبط المطلوبين في القضية بعد عملية رصدٍ وتحرٍ دقيقة وبتحرك حملة أمنية بقيادة مساعد مدير البحث الجنائي المقدم ماجد الزنقل ونائب قائد الحملة الأمنية النقيب عزالدين الجعدي ، وقد تم إيداعهما الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى جهة الاختصاص

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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