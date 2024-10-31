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‏سعــوديــون يشكلون "مجلس عسكري" في صنعاء ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

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‏سعــوديــون يشكلون "مجلس عسكري" في صنعاء ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

‏سعــوديــون يشكلون "مجلس عسكري" في صنعاء ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:37 مساءً - كلمتك/خاص:

 وصل عشرات من السعوديين مؤخرا إلى صنعاء وصعدة ومناطق سيطرة الحوثيين، جميعهم من المطلوبين أمنيا للرياض أو معارضين .. كما تم التحقق من وصول 4 عناصر قيادية منخرطة منذ سنوات مع تنظيم القاعدة عبر محافظة البيضاء إلى صنعاء.

بحسب مصادر خاصة فان هؤلاء السعوديين وصلوا فرادى أو على دفعات وعبر طرق متعددة بتنسيق مباشر مع الحوثيين، بعضهم عبر الحدود وآخرين قدموا عبر دولة ثالثة.

واشارت الى ان الحوثيون أمنوا مساكن لهؤلاء السعوديين وعقدوا معهم عدة اجتماعات خلال الأشهر والأسابيع الماضية أغلب هذه الاجتماعات عقدت في مبنى عبارة عن فلة كبيرة في حدة جنوب العاصمة صنعاء.

واكدت بان الفلة التي تعقد فيها الاجتماعات بشكل متكرر تستخدم أيضا سكان لشخصيات سعودية معارضة.

و تمخضت الاجتماعات بتشكيل ما أسموه "مجلس عسكري"، وتم التوافق على الشكل التنظيمي للمجلس وتسمية المهام ، بالإضافة إلى تسمية مسؤولين لأبرز المناطق السعودية.

من/فارس الحميري

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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