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يحدث الان هذا الامر في عدن - أخبار كلمتك

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يحدث الان هذا الامر في عدن - أخبار كلمتك

يحدث الان هذا الامر في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:37 مساءً - كلمتك/خاص

تقوم الفرق الفنية التابعة لمحطة الوزن المحوري في رأس عمران بمديرية البريقة في العاصمة عدن حالياً بأعمال تفريغ الأوزان الزائدة والمخالفة للقانون. تأتي هذه الجهود في إطار حرص الجهات المعنية على الحفاظ على سلامة شبكات الطرق في عموم المحافظات، وذلك نظراً للتأثير السلبي الكبير الذي تسببه الحمولات الزائدة على البنية التحتية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الطرق من الأضرار التي تتسبب بها الأحمال الزائدة، وضمان سلامة حركة المرور، مما يسهم في إطالة عمر شبكات الطرق وتعزيز الأمان على الطرقات الرئيسية.

 

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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