يحدث الان هذا الامر في عدن - أخبار كلمتك

تقوم الفرق الفنية التابعة لمحطة الوزن المحوري في رأس عمران بمديرية البريقة في العاصمة عدن حالياً بأعمال تفريغ الأوزان الزائدة والمخالفة للقانون. تأتي هذه الجهود في إطار حرص الجهات المعنية على الحفاظ على سلامة شبكات الطرق في عموم المحافظات، وذلك نظراً للتأثير السلبي الكبير الذي تسببه الحمولات الزائدة على البنية التحتية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الطرق من الأضرار التي تتسبب بها الأحمال الزائدة، وضمان سلامة حركة المرور، مما يسهم في إطالة عمر شبكات الطرق وتعزيز الأمان على الطرقات الرئيسية.