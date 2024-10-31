إنذار مبكر: اليمن على شفا أزمة غذائية حادة - أخبار كلمتك

توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" أن يصل إنتاج الحبوب في اليمن خلال هذا العام إلى مستوى أقل بقليل من المتوسط، حيث يقدر بنحو 400 ألف طن. وأشارت المنظمة إلى أن هذا الانخفاض يعود إلى الظروف الجوية الجافة التي شهدتها فترة الزراعة في المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل، وهي الحديدة، وحجة، وذمار، بالإضافة إلى الوصول المحدود إلى المدخلات الزراعية نتيجة ارتفاع التكاليف.

وأوضحت "الفاو" أن هذه العوامل قد تؤثر سلبًا على الأمن الغذائي في اليمن، في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد. وتدعو المنظمة إلى تعزيز الدعم المقدم للقطاع الزراعي اليمني لتحسين الإنتاجية وتخفيف أثر التحديات المناخية والاقتصادية على المزارعين والمجتمع المحلي.