أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

روسيا تعلن تدمير 29 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات - أخبار كلمتك

روسيا تعلن تدمير 29 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات - أخبار كلمتك

موعد طرح رامي جمال لثاني أغاني ألبومه الجديد "مش لاقيكي" - أخبار كلمتك

موعد طرح رامي جمال لثاني أغاني ألبومه الجديد "مش لاقيكي" - أخبار كلمتك

اليوم، قائمة هاني أبو ريدة تتقدم بأوراق ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

اليوم، قائمة هاني أبو ريدة تتقدم بأوراق ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

البرازيل تنشر 9 آلاف جندي لتوفير الأمن في قمة العشرين - أخبار كلمتك

البرازيل تنشر 9 آلاف جندي لتوفير الأمن في قمة العشرين - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

إنذار مبكر: اليمن على شفا أزمة غذائية حادة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إنذار مبكر: اليمن على شفا أزمة غذائية حادة - أخبار كلمتك

إنذار مبكر: اليمن على شفا أزمة غذائية حادة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:14 مساءً - كلمتك/خاص

توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" أن يصل إنتاج الحبوب في اليمن خلال هذا العام إلى مستوى أقل بقليل من المتوسط، حيث يقدر بنحو 400 ألف طن. وأشارت المنظمة إلى أن هذا الانخفاض يعود إلى الظروف الجوية الجافة التي شهدتها فترة الزراعة في المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل، وهي الحديدة، وحجة، وذمار، بالإضافة إلى الوصول المحدود إلى المدخلات الزراعية نتيجة ارتفاع التكاليف.

وأوضحت "الفاو" أن هذه العوامل قد تؤثر سلبًا على الأمن الغذائي في اليمن، في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد. وتدعو المنظمة إلى تعزيز الدعم المقدم للقطاع الزراعي اليمني لتحسين الإنتاجية وتخفيف أثر التحديات المناخية والاقتصادية على المزارعين والمجتمع المحلي.

 

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق