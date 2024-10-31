حملة شرسة ضد الفساد في حضرموت - أخبار كلمتك

عقد الاتحاد الجنوبي للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد أول اجتماعاته صباح اليوم في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، برئاسة الدكتور محمد حسينون. شهد الاجتماع مناقشة ووضع أسس استراتيجية شاملة وتوزيع المهام بين الأعضاء، الذين أكدوا التزامهم بالعمل المشترك لتعزيز الشفافية والمساءلة في حضرموت.

وفي كلمته خلال الاجتماع، عبر الدكتور حسينون عن حماسه لهذه الخطوة، قائلاً: "نحن اليوم نبدأ مرحلة جديدة مليئة بالتحدي، ونسعى إلى تحقيق نقلة نوعية نحو مستقبل حضرمي نزيه وعادل."

يأتي هذا الاجتماع ليؤكد عزم الاتحاد على اتخاذ خطوات عملية وملموسة خلال الفترة المقبلة، حيث انطلقت مسيرته برؤية واضحة ومبادئ صارمة تهدف إلى مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة في المحافظة، مما يعكس الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة المجتمعية.