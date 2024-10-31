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عبدالرحمن أنيس يكشف عن سرقة علنية للعملة الأجنبية عبر هذا الامر - أخبار كلمتك

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عبدالرحمن أنيس يكشف عن سرقة علنية للعملة الأجنبية عبر هذا الامر - أخبار كلمتك

عبدالرحمن أنيس يكشف عن سرقة علنية للعملة الأجنبية عبر هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:39 مساءً - كلمتك/خاص

كشف الصحفي البارز عبدالرحمن أنيس عن تقديرات اقتصادية تشير إلى أن تهريب بعض الصرافين للعملة الأجنبية إلى الخارج عبر تصدير الخردة يكلف اليمن ما يقارب مليار ونصف المليار دولار سنويًا من العملة الصعبة، التي تخرج من البلاد ولا تعود، إذ تُودع أموال بيعها في حسابات خارجية.

وأوضح أنيس أن هذا الأسلوب يُستخدم من قبل بعض التجار والمسؤولين لتهريب مبالغ كبيرة من الدولار إلى الخارج. حيث يسلم الشخص المبلغ المطلوب إلى صراف محلي، ليقوم الصراف بتسليمه له خارج اليمن، ليس عبر شبكات تحويل الأموال المعتمدة التي تتطلب تسجيل بيانات المرسل والمبلغ والغرض من التحويل، بل يتم تسليمه بدون أي سندات، معتمداً على إيرادات بيع الخردة في السوق الأجنبية.

وأشار إلى أن هذه العمليات تزيد من استنزاف العملة الصعبة وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط هذا التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.

 

 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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