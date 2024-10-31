قيادي حوثي يتجاوز الخطوط الحمراء ويفتح النار على ولي العهد السعودي - أخبار كلمتك

انتقد الكاتب والسياسي محمد المقالح بشدة تصريحات القيادي الحوثي نصر الدين عامر، معتبرًا إياها "مسيئة" للسلطة وللمجتمع اليمني بأكمله. جاءت هذه الانتقادات بعد نشر عامر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصف فيه المملكة العربية السعودية بـ"مكب للفواحش والرذيلة" واتهم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بتهم مسيئة.

وقد أثارت تصريحات عامر استياءً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، واعتبرها الكثيرون خروجًا عن المعايير الأخلاقية واللائقة التي ينبغي أن يتحلى بها المسؤولون في صنعاء، كما رأى البعض أن هذه التصريحات تعكس تدنيًا في مستوى الخطاب الرسمي.

وفي تغريدة له عبر منصة X، قال المقالح: "نصر الدين عامر مسؤول في سلطة صنعاء، وما قاله معيب في حقها وحقنا جميعًا". وأضاف أن "عزاؤنا الوحيد أنه لا يزال مراهقًا في السياسة ولم يصل بعد إلى سن الرشد والنضوج السياسي المطلوب في الموقع الذي يشغله".