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قيادي حوثي يتجاوز الخطوط الحمراء ويفتح النار على ولي العهد السعودي - أخبار كلمتك

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قيادي حوثي يتجاوز الخطوط الحمراء ويفتح النار على ولي العهد السعودي - أخبار كلمتك

قيادي حوثي يتجاوز الخطوط الحمراء ويفتح النار على ولي العهد السعودي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:02 مساءً - كلمتك/خاص

انتقد الكاتب والسياسي محمد المقالح بشدة تصريحات القيادي الحوثي نصر الدين عامر، معتبرًا إياها "مسيئة" للسلطة وللمجتمع اليمني بأكمله. جاءت هذه الانتقادات بعد نشر عامر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصف فيه المملكة العربية السعودية بـ"مكب للفواحش والرذيلة" واتهم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بتهم مسيئة.

وقد أثارت تصريحات عامر استياءً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، واعتبرها الكثيرون خروجًا عن المعايير الأخلاقية واللائقة التي ينبغي أن يتحلى بها المسؤولون في صنعاء، كما رأى البعض أن هذه التصريحات تعكس تدنيًا في مستوى الخطاب الرسمي.

وفي تغريدة له عبر منصة X، قال المقالح: "نصر الدين عامر مسؤول في سلطة صنعاء، وما قاله معيب في حقها وحقنا جميعًا". وأضاف أن "عزاؤنا الوحيد أنه لا يزال مراهقًا في السياسة ولم يصل بعد إلى سن الرشد والنضوج السياسي المطلوب في الموقع الذي يشغله".

 

 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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