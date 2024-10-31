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اول تعليق يمني على إطلاق هذا الامر السار من السعودية الاسبوع المقبل - أخبار كلمتك

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اول تعليق يمني على إطلاق هذا الامر السار من السعودية الاسبوع المقبل - أخبار كلمتك

اول تعليق يمني على إطلاق هذا الامر السار من السعودية الاسبوع المقبل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 07:45 مساءً - كلمتك/خاص

أكد خالد عليان أن العلاقات اليمنية السعودية تعد من أعمق وأوثق العلاقات بين بلدين شقيقين في المنطقة، إذ تجمعهما روابط تاريخية وثقافية واجتماعية تمتد لعقود طويلة، وتجسد قيم الأخوة والمصير المشترك. فقد شهدت العلاقات اليمنية السعودية تبادلاً ثقافيًا واجتماعيًا مستمرًا، انعكس في الموسيقى والشعر والفلكلور، إضافة إلى العادات والتقاليد التي تكرّس قيم الكرم والأصالة في المجتمعين.

وفي إطار تعزيز هذه الروابط، تستعد وزارة الإعلام وهيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية لإطلاق فعالية "انسجام عالمي" من 3 إلى 6 نوفمبر 2024، والتي ستتضمن أيامًا ثقافية يمنية أصيلة. وتهدف هذه الفعالية إلى الاحتفاء بالثقافة اليمنية وتعزيز التفاعل الثقافي بين الشعبين. وتعتبر الفعالية أكثر من مجرد مناسبة ثقافية، فهي تعبير عن أواصر الأخوة والتقدير المتبادل، ورمز للعلاقة العميقة التي تجمع اليمنيين والسعوديين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون والتكامل الثقافي بين البلدين.

 

 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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