اول تعليق يمني على إطلاق هذا الامر السار من السعودية الاسبوع المقبل - أخبار كلمتك

أكد خالد عليان أن العلاقات اليمنية السعودية تعد من أعمق وأوثق العلاقات بين بلدين شقيقين في المنطقة، إذ تجمعهما روابط تاريخية وثقافية واجتماعية تمتد لعقود طويلة، وتجسد قيم الأخوة والمصير المشترك. فقد شهدت العلاقات اليمنية السعودية تبادلاً ثقافيًا واجتماعيًا مستمرًا، انعكس في الموسيقى والشعر والفلكلور، إضافة إلى العادات والتقاليد التي تكرّس قيم الكرم والأصالة في المجتمعين.

وفي إطار تعزيز هذه الروابط، تستعد وزارة الإعلام وهيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية لإطلاق فعالية "انسجام عالمي" من 3 إلى 6 نوفمبر 2024، والتي ستتضمن أيامًا ثقافية يمنية أصيلة. وتهدف هذه الفعالية إلى الاحتفاء بالثقافة اليمنية وتعزيز التفاعل الثقافي بين الشعبين. وتعتبر الفعالية أكثر من مجرد مناسبة ثقافية، فهي تعبير عن أواصر الأخوة والتقدير المتبادل، ورمز للعلاقة العميقة التي تجمع اليمنيين والسعوديين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون والتكامل الثقافي بين البلدين.