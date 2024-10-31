تحذير صريح: جماعة الحوثي قنبلة موقوتة في المنطقة - أخبار كلمتك

أكد الصحفي مصطفى غليس في تحليل موجز حول مستقبل المنطقة وجماعة الحوثيين، أن التهديدات المستمرة التي يطلقها الحوثيون ضد دول الجوار، وعلى رأسها السعودية والإمارات، ليست مؤقتة ولن تختفي بسهولة. وأوضح غليس أن الحوثيين، الذين يسيطرون على مناطق واسعة في اليمن ويديرونها بعقلية عصابة تعتمد على العنف والبلطجة، يهددون يوميًا دول الجوار عبر تصريحات قادتهم مثل حسين العزي ومحمد البخيتي وغيرهم.

وأشار إلى أن هذه التهديدات يجب أن تؤخذ على محمل الجد، لأنها قد تتحول إلى أفعال عدائية في كل أزمة داخلية يواجهها الحوثيون، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية. وحذر غليس من أن سيطرة الحوثيين على اليمن واعتراف العالم بهم كسلطة شرعية لن يؤدي إلى تهدئة هذه التهديدات، بل قد يزيدها تفاقمًا.

ويرى غليس أن الحل الوحيد لتجنب المخاطر المستقبلية الناجمة عن الحوثيين هو اجتثاث هذا التهديد من المنطقة، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الكبرى التي تشهدها دول الجزيرة العربية. وأكد أن وجود الحوثيين كقوة عدائية في خاصرة الجزيرة يمثل خنجرًا مسمومًا يمنع تقدم المنطقة نحو مستقبل آمن ومستقر.