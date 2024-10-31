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تحذير صريح: جماعة الحوثي قنبلة موقوتة في المنطقة - أخبار كلمتك

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تحذير صريح: جماعة الحوثي قنبلة موقوتة في المنطقة - أخبار كلمتك

تحذير صريح: جماعة الحوثي قنبلة موقوتة في المنطقة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 07:45 مساءً - كلمتك/خاص

أكد الصحفي مصطفى غليس في تحليل موجز حول مستقبل المنطقة وجماعة الحوثيين، أن التهديدات المستمرة التي يطلقها الحوثيون ضد دول الجوار، وعلى رأسها السعودية والإمارات، ليست مؤقتة ولن تختفي بسهولة. وأوضح غليس أن الحوثيين، الذين يسيطرون على مناطق واسعة في اليمن ويديرونها بعقلية عصابة تعتمد على العنف والبلطجة، يهددون يوميًا دول الجوار عبر تصريحات قادتهم مثل حسين العزي ومحمد البخيتي وغيرهم.

وأشار إلى أن هذه التهديدات يجب أن تؤخذ على محمل الجد، لأنها قد تتحول إلى أفعال عدائية في كل أزمة داخلية يواجهها الحوثيون، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية. وحذر غليس من أن سيطرة الحوثيين على اليمن واعتراف العالم بهم كسلطة شرعية لن يؤدي إلى تهدئة هذه التهديدات، بل قد يزيدها تفاقمًا.

ويرى غليس أن الحل الوحيد لتجنب المخاطر المستقبلية الناجمة عن الحوثيين هو اجتثاث هذا التهديد من المنطقة، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الكبرى التي تشهدها دول الجزيرة العربية. وأكد أن وجود الحوثيين كقوة عدائية في خاصرة الجزيرة يمثل خنجرًا مسمومًا يمنع تقدم المنطقة نحو مستقبل آمن ومستقر.

 

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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