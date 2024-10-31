توقعات الطقس ليوم غدا الجمعة وإطلاق تحذيرات عاجلة لهذه المحافظات - أخبار كلمتك

تشير توقعات الطقس ليوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024 إلى حالة من الأجواء المتباينة في مختلف المناطق اليمنية، مع توقع هطول أمطار رعدية خفيفة في بعض المناطق. ومن أبرز التوقعات:

حجة و المحويت ستشهدان عواصف رعدية مساءً، حيث تبدأ في حجة الساعة 3 مساءً، وفي المحويت الساعة 2 مساءً، مع سرعة رياح تصل إلى 14 كيلومترًا في الساعة باتجاه غربي.

و ستشهدان عواصف رعدية مساءً، حيث تبدأ في حجة الساعة 3 مساءً، وفي المحويت الساعة 2 مساءً، مع سرعة رياح تصل إلى 14 كيلومترًا في الساعة باتجاه غربي. ريمة ستشهد أمطارًا خفيفة تبدأ الساعة 1 مساءً، مع رياح غربية بسرعة 14 كيلومترًا في الساعة.

ستشهد أمطارًا خفيفة تبدأ الساعة 1 مساءً، مع رياح غربية بسرعة 14 كيلومترًا في الساعة. أما عدن و الحديدة ، فستكون الأجواء غائمة جزئيًا، مع سرعة رياح تصل إلى 32 كيلومترًا في الساعة باتجاه شرقي وجنوبي على التوالي.

و ، فستكون الأجواء غائمة جزئيًا، مع سرعة رياح تصل إلى 32 كيلومترًا في الساعة باتجاه شرقي وجنوبي على التوالي. في صنعاء و تعز و مأرب ، ستكون الأجواء غائمة جزئيًا مع رياح شرقية بسرعة تتراوح بين 18 و25 كيلومترًا في الساعة.

و و ، ستكون الأجواء غائمة جزئيًا مع رياح شرقية بسرعة تتراوح بين 18 و25 كيلومترًا في الساعة. مناطق أخرى مثل إب والضالع وسيئون ستشهد أجواء غائمة جزئيًا، بينما ستكون الأجواء صحوة في شبوة والمهرة.

يأتي هذا التقرير تزامنًا مع التحذيرات الجوية للسكان في المناطق المتوقع فيها العواصف الرعدية، وذلك لاتخاذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق الجبلية التي قد تتعرض لهطولات غزيرة.