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توقعات الطقس ليوم غدا الجمعة وإطلاق تحذيرات عاجلة لهذه المحافظات - أخبار كلمتك

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توقعات الطقس ليوم غدا الجمعة وإطلاق تحذيرات عاجلة لهذه المحافظات - أخبار كلمتك

توقعات الطقس ليوم غدا الجمعة وإطلاق تحذيرات عاجلة لهذه المحافظات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 07:28 مساءً - كلمتك/خاص

تشير توقعات الطقس ليوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024 إلى حالة من الأجواء المتباينة في مختلف المناطق اليمنية، مع توقع هطول أمطار رعدية خفيفة في بعض المناطق. ومن أبرز التوقعات:

  • حجة والمحويت ستشهدان عواصف رعدية مساءً، حيث تبدأ في حجة الساعة 3 مساءً، وفي المحويت الساعة 2 مساءً، مع سرعة رياح تصل إلى 14 كيلومترًا في الساعة باتجاه غربي.
  • ريمة ستشهد أمطارًا خفيفة تبدأ الساعة 1 مساءً، مع رياح غربية بسرعة 14 كيلومترًا في الساعة.
  • أما عدن والحديدة، فستكون الأجواء غائمة جزئيًا، مع سرعة رياح تصل إلى 32 كيلومترًا في الساعة باتجاه شرقي وجنوبي على التوالي.
  • في صنعاء وتعز ومأرب، ستكون الأجواء غائمة جزئيًا مع رياح شرقية بسرعة تتراوح بين 18 و25 كيلومترًا في الساعة.
  • مناطق أخرى مثل إب والضالع وسيئون ستشهد أجواء غائمة جزئيًا، بينما ستكون الأجواء صحوة في شبوة والمهرة.

يأتي هذا التقرير تزامنًا مع التحذيرات الجوية للسكان في المناطق المتوقع فيها العواصف الرعدية، وذلك لاتخاذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق الجبلية التي قد تتعرض لهطولات غزيرة.

 

 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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