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العماري يكشف عن الجهة التي تعرقل التسوية السياسية في اليمن - أخبار كلمتك

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العماري يكشف عن الجهة التي تعرقل التسوية السياسية في اليمن - أخبار كلمتك

العماري يكشف عن الجهة التي تعرقل التسوية السياسية في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 07:28 مساءً - كلمتك/خاص

في تصريح له، أكد مستشار شركة أرامكو، صالح العماري، أن الذكرى السنوية لاستيلاء الحوثيين على صنعاء، والتي تصادف الحادي والعشرين من سبتمبر، تعد نقطة تحول في تاريخ اليمن. وأوضح العماري أن استيلاء الحوثيين على السلطة، الذي تم الترويج له كصراع ضد الفساد والفقر، كان في الواقع محاولة للهيمنة تحت غطاء التمرد، ما أدى إلى عزل معظم مناطق شمال اليمن بعد قمع خصومهم وإعدام حليفهم السابق، الرئيس علي عبد الله صالح، مما أضعف الثقة في إمكانية التحالفات المستقبلية مع الحوثيين.

وأشار العماري إلى أن الحرب الحوثية أحدثت تغييرات سياسية ودينية وثقافية عميقة في اليمن، وأثرت على الجمهورية اليمنية، حيث أصبح عبد الملك الحوثي زعيمًا دينيًا يقود البلاد، مما جعلها تتخذ طابعًا مختلفًا عن الماضي.

وأضاف أن الحرب التي تقودها السعودية منذ مارس 2015 جاءت لدعم الشرعية ومنع حرب شاملة وتطهير عرقي كان وشيكًا في عدن والجنوب، مشددًا على حرص السعودية على منع الاقتتال بين المكونات اليمنية. ومع ذلك، يرى العماري أن أي افتراض بعودة اليمن إلى هيكله السياسي السابق هو أمر بعيد المنال، إذ تحولت ديناميكية القوة لصالح الأحزاب والحركات المحلية، ويشكل احتكار الحوثيين للعنف عقبة رئيسية أمام التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة.

 

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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