الحكومة تشكر السعودية بعد قيامها بهذا الامر السار - أخبار كلمتك

وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أعرب عن بالغ الشكر والتقدير لوزارة الإعلام اليمنية وهيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية على تنظيم فعالية "انسجام عالمي"، التي ستتضمن أيامًا ثقافية يمنية أصيلة من 3 إلى 6 نوفمبر 2024.

وأكد الإرياني أن هذه الفعالية تتجاوز كونها حدثًا ثقافيًا، لتكون رمزًا للأخوة العميقة والمحبة الصادقة التي تجمع الشعبين اليمني والسعودي، وتجسد الروابط التاريخية العريقة بين البلدين.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال داعمةً لليمن وشعبه، حيث تجسدت مواقفها الأخوية في التلاحم الصادق والمساندة المستمرة، ما جعلها شقيقًا يقف إلى جانب اليمن في كل الظروف.

وختم الإرياني بالتوجه بالشكر والتقدير للمملكة قيادةً وحكومةً وشعبًا على هذه المبادرات الكريمة، التي تعزز العلاقات الأخوية بين البلدين وتبرز أسمى صور الإنسانية والمودة المتبادلة.