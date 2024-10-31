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الحكومة تشكر السعودية بعد قيامها بهذا الامر السار - أخبار كلمتك

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الحكومة تشكر السعودية بعد قيامها بهذا الامر السار - أخبار كلمتك

الحكومة تشكر السعودية بعد قيامها بهذا الامر السار - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 06:54 مساءً - كلمتك/خاص

وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أعرب عن بالغ الشكر والتقدير لوزارة الإعلام اليمنية وهيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية على تنظيم فعالية "انسجام عالمي"، التي ستتضمن أيامًا ثقافية يمنية أصيلة من 3 إلى 6 نوفمبر 2024.

وأكد الإرياني أن هذه الفعالية تتجاوز كونها حدثًا ثقافيًا، لتكون رمزًا للأخوة العميقة والمحبة الصادقة التي تجمع الشعبين اليمني والسعودي، وتجسد الروابط التاريخية العريقة بين البلدين.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال داعمةً لليمن وشعبه، حيث تجسدت مواقفها الأخوية في التلاحم الصادق والمساندة المستمرة، ما جعلها شقيقًا يقف إلى جانب اليمن في كل الظروف.

وختم الإرياني بالتوجه بالشكر والتقدير للمملكة قيادةً وحكومةً وشعبًا على هذه المبادرات الكريمة، التي تعزز العلاقات الأخوية بين البلدين وتبرز أسمى صور الإنسانية والمودة المتبادلة.

 

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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