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قضية القيادي الحوثي سلطان زابن تفتح من جديد (كشف المستور) - أخبار كلمتك

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قضية القيادي الحوثي سلطان زابن تفتح من جديد (كشف المستور) - أخبار كلمتك

قضية القيادي الحوثي سلطان زابن تفتح من جديد (كشف المستور) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 06:54 مساءً - كلمتك/خاص

في مفاجأة لافتة، أدرجت الأمم المتحدة جماعة الحوثي في قائمتها السوداء، مشيرةً إلى تورط الجماعة في إدارة شبكات غير أخلاقية، مما يجعلها أول جماعة توصف بمثل هذا الوصف.

أعاد الصحفي أحمد اليفرسي التذكير بقضية القيادي الحوثي سلطان زابن، الذي ورد اسمه في تقارير الأمم المتحدة بتهم ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق السجينات وابتزاز أهالي المعتقلين. وأشار اليفرسي إلى أن الحوثيين سعوا لإخفاء زابن عبر منحه هوية جديدة، مدعين وفاته في ظروف غامضة.

وأثارت هذه التطورات الجدل حول الأخلاقيات التي تفتقدها الجماعة، وسط اتهامات مستمرة منها للآخرين بما ترتكبه هي في الواقع.

 

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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