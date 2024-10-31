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قرار صادم يهز عالم الشحن البحري - أخبار كلمتك

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قرار صادم يهز عالم الشحن البحري - أخبار كلمتك

قرار صادم يهز عالم الشحن البحري - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 06:54 مساءً - كلمتك/خاص

أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية للشحن أنها لا تتوقع استئناف الإبحار عبر البحر الأحمر حتى عام 2025، مشيرةً إلى عدم وجود مؤشرات على خفض التصعيد في المنطقة، مما يجعل إرسال سفنها وموظفيها هناك غير آمن في الوقت الحالي.

وتوقعت "ميرسك" استمرار الطلب القوي على شحن البضائع في مختلف أنحاء العالم خلال الأشهر المقبلة، وسط ارتفاع أسعار الشحن وازدحام الموانئ الآسيوية والأوروبية، في ظل الأزمة البحرية العالمية. يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه سلاسل الإمداد العالمية ضغوطاً كبيرة نتيجة لتعطل الملاحة البحرية وتأثيرات الأزمات الإقليمية.

 

 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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