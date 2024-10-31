قرار صادم يهز عالم الشحن البحري - أخبار كلمتك

أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية للشحن أنها لا تتوقع استئناف الإبحار عبر البحر الأحمر حتى عام 2025، مشيرةً إلى عدم وجود مؤشرات على خفض التصعيد في المنطقة، مما يجعل إرسال سفنها وموظفيها هناك غير آمن في الوقت الحالي.

وتوقعت "ميرسك" استمرار الطلب القوي على شحن البضائع في مختلف أنحاء العالم خلال الأشهر المقبلة، وسط ارتفاع أسعار الشحن وازدحام الموانئ الآسيوية والأوروبية، في ظل الأزمة البحرية العالمية. يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه سلاسل الإمداد العالمية ضغوطاً كبيرة نتيجة لتعطل الملاحة البحرية وتأثيرات الأزمات الإقليمية.