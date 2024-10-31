الكشف عن المبلغ الضخم الذي تم من خلاله افتتاح بوابة مطار عدن (لا يصدق) - أخبار كلمتك

أعلنت وزارة النقل في عدن عن افتتاح مشروع بوابة وجولة مطار عدن الدولي، الذي بلغت تكلفته 900 مليون ريال، بتمويل من هيئة الطيران المدني. وأوضحت الوزارة أن البوابة الجديدة تهدف إلى تنظيم حركة الدخول والخروج للمسافرين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة وتسهيل عملية الوصول إلى المطار والمغادرة منه.

يأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لتعزيز البنية التحتية لقطاع الطيران وتطوير المرافق الحيوية في مطار عدن الدولي، بما يلبي احتياجات المسافرين ويوفر بيئة آمنة ومنظمة لحركة النقل الجوي.