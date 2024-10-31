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الكشف عن المبلغ الضخم الذي تم من خلاله افتتاح بوابة مطار عدن (لا يصدق) - أخبار كلمتك

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الكشف عن المبلغ الضخم الذي تم من خلاله افتتاح بوابة مطار عدن (لا يصدق) - أخبار كلمتك

الكشف عن المبلغ الضخم الذي تم من خلاله افتتاح بوابة مطار عدن (لا يصدق) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 06:54 مساءً - كلمتك/خاص

أعلنت وزارة النقل في عدن عن افتتاح مشروع بوابة وجولة مطار عدن الدولي، الذي بلغت تكلفته 900 مليون ريال، بتمويل من هيئة الطيران المدني. وأوضحت الوزارة أن البوابة الجديدة تهدف إلى تنظيم حركة الدخول والخروج للمسافرين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة وتسهيل عملية الوصول إلى المطار والمغادرة منه.

يأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لتعزيز البنية التحتية لقطاع الطيران وتطوير المرافق الحيوية في مطار عدن الدولي، بما يلبي احتياجات المسافرين ويوفر بيئة آمنة ومنظمة لحركة النقل الجوي.

 

 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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