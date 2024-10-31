أخبار سارة للمسافرين في شبوة ما الامر - أخبار كلمتك

في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على سلامة المواطنين والمركبات، تقوم الفرق الفنية التابعة للمؤسسة العامة للطرق والجسور فرع شبوة بتنفيذ أعمال إزاحة الرمال من خط عرقة - عين بامعبد، بدعم وتمويل من صندوق صيانة الطرق والجسور في العاصمة عدن، وتحت إشراف مباشر من وزارة الأشغال العامة والطرق.

تهدف هذه الأعمال إلى تعزيز السلامة المرورية وتسهيل حركة المركبات على هذا الخط الحيوي، الذي يعد شرياناً هاماً للربط بين المناطق. تأتي هذه الجهود في إطار اهتمام الوزارة بتوفير بيئة آمنة للمسافرين وتسهيل تنقلاتهم، مما يسهم في تحسين جودة البنية التحتية ودعم التنمية المحلية.