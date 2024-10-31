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أخبار سارة للمسافرين في شبوة ما الامر - أخبار كلمتك

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أخبار سارة للمسافرين في شبوة ما الامر - أخبار كلمتك

أخبار سارة للمسافرين في شبوة ما الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 06:27 مساءً - كلمتك/خاص

في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على سلامة المواطنين والمركبات، تقوم الفرق الفنية التابعة للمؤسسة العامة للطرق والجسور فرع شبوة بتنفيذ أعمال إزاحة الرمال من خط عرقة - عين بامعبد، بدعم وتمويل من صندوق صيانة الطرق والجسور في العاصمة عدن، وتحت إشراف مباشر من وزارة الأشغال العامة والطرق.

تهدف هذه الأعمال إلى تعزيز السلامة المرورية وتسهيل حركة المركبات على هذا الخط الحيوي، الذي يعد شرياناً هاماً للربط بين المناطق. تأتي هذه الجهود في إطار اهتمام الوزارة بتوفير بيئة آمنة للمسافرين وتسهيل تنقلاتهم، مما يسهم في تحسين جودة البنية التحتية ودعم التنمية المحلية.

 

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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