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بشرى سارة بشان المياه بعدن - أخبار كلمتك

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بشرى سارة بشان المياه بعدن - أخبار كلمتك

بشرى سارة بشان المياه بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 05:23 مساءً - كلمتك/خاص:

سلمت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن، اليوم، موقع مشروع انشاء محطة الضخ رقم "2" في محطة البرزخ بمديرية خورمكسر، للجهة المنفذة شركة دوم.

ويتضمن المشروع البالغ تكلفته مليون و765 ألف دولار بتمويل من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن (اليونبس)، وينفذ بإشراف مشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية بوزارة المياه والبيئة، بناء المحطة وخفر خنادق الكابلات ومسارات الانابيب، بالأضافة الى الأعمال الكهربائية وكذا توريد وتركيب ثمان مضخات افقية بمعدل تدفق 230 لتر/ثانية و100 لتر/ثانية وتوريد وتركيب شبكة الانابيب والصمامات وتوصيلها بداخل والخارج للمضخات، ورافعة علوية سعة 10 أطنان مع جميع الملحقات والمواد المطلوبة.

وأكد نائب مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن المهندس بلال الشعبي، أهمية المشروع في توزيع المياه وضخها مباشرة إلى أنظمة الأنابيب القائمة، مشيراً إلى أن المحطة الجديدة ستعمل بالتناوب مع المحطة القديمة مما سيخفف العبء عن المحطة القديمة.

ولفت الشعبي، إلى امكانية تزويد المياه لخطوط جديدة متجهة إلى مديريات صيرة وخورمكسر مستقبلا بما يضمن استمرارية ضخ المياه إلى الشبكة بدون انقطاع في حالات الطوارئ أو الصيانة.

حضر تسليم الموقع المدير التنفيذي لمشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية-عدن المهندس نيازي عبده محمد، ومهندس المدينة عدن- أبين - لحج - الضالع التابع لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "اليونبس" رمسيس يونس وممثلي عن شركة دوم.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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