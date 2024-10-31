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صدور بيان هام لليمنيين بشان السعودية - أخبار كلمتك

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صدور بيان هام لليمنيين بشان السعودية - أخبار كلمتك

صدور بيان هام لليمنيين بشان السعودية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 05:06 مساءً - كلمتك/خاص:

أعلنت السفارة اليمنية والملحقية الثقافية بالمملكة العربية السعودية عن عدم مسؤوليتها عن الوثائق المزورة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول قبول الجامعات السعودية طالبات وطلبة من اليمن.

وقالت السفارة، في بيان، إنها تعلن عدم مسؤوليتها، عن الوثائق المزورة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي (الواتس وغيره) والتي انتشرت مؤخراً ويدعي مروجوها بقبول بعض الجامعات السعودية لطالبات من اليمن أو طلاب بمبالغ مالية أو رسوم دراسية أو تأمين صحي أو تذاكر سفر أو غيره، علماً بأن طلاب منح التبادل الثقافي أو طلاب المنح التنافسية من اليمن يدرسون مجاناً في الجامعات السعودية دون أي رسوم أو تكاليف مادية ملزمة عليهم.

وعليه تحذر السفارة اليمنية والملحقية الثقافية من التعامل مع مثل هؤلاء الذين ينتحلون صفات ممثلي أو مندوبي السفارة أو الملحقية الثقافية حتى لا يتعرضوا للمسألة القانونية أمام الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.


وتعهدت السفارة بأنها ستلاحق قضائياً كل من يثبت انتحاله صفة السفارة أو صفات الموظفين فيها.


وتنوه السفارة إلى انه لا يوجد أي مندوبين لها أو للملحقية الثقافية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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