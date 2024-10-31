ندد ناشطون يمنيون بتصريحات لقيادي بمليشيا الحوثيين قام بقذف السعودية.
وقال ناشطون:وصلت مليشيا الحوثيين الى مرحلة الانحطاط والسقوط المدوي حيث ظهر القيادي بالمليشيا نصر الدين عامر يسب ويقذف السعودية بدعم وتجمع الشواذ.
واضافوا:وصل الحوثيين الى مرحلة الافلاس الاخلاقي فان كان هذا خطابهم البذيء الرسمي مع الدول الشقيقة فهذا يعني ان اليمن ستوصل الى الحضيض اذا سيطرت هذه المليشيا على مفاصل الدولة.
واختتموا:للاسف نحن نقف امام مليشيا فقدت اخلاقها وكيفية تعاملها مع الغير فما تقوم به بحق النشطاء والسياسيين بصنعاء لايصدقه عقل ومنطق فلا نستغرب من حديثهم البديء تجاه الشقيقة السعودية
تصريح حوثي رسمي يقذف السعودية ويتسبب بجدل واسع - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 05:06 مساءً - كلمتك/خاص:
ندد ناشطون يمنيون بتصريحات لقيادي بمليشيا الحوثيين قام بقذف السعودية.
ندد ناشطون يمنيون بتصريحات لقيادي بمليشيا الحوثيين قام بقذف السعودية.
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